Cabaret équestre Ecurie Qualina Fondamente
mardi 14 juillet 2026 · Fondamente
Informations pratiques
Fondamente
Cabaret équestre Ecurie Qualina
Saint Maurice de Sorgues Fondamente Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-24 2026-08-12 2026-08-28
Venez assister au Cabaret équestre de Pandora cavaliers & acrobates, magie équestre et dîner-spectacle (tartes flambées, bières artisanales, boissons fraîches).
Dès 19h, à l’écurie Qualina .
Saint Maurice de Sorgues Fondamente 12540 Aveyron Occitanie +33 6 86 51 48 53 ecuriequalina@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come see Pandora’s Equestrian Cabaret: riders and acrobats, equestrian magic, and a dinner show (tartes flambées, craft beers, and cold drinks).
L’événement Cabaret équestre Ecurie Qualina Fondamente a été mis à jour le 2026-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Fondamente (Aveyron)
- Fête du village Fondamente 17 juillet 2026