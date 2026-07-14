Informations pratiques

Fondamente

Cabaret équestre Ecurie Qualina

Saint Maurice de Sorgues Fondamente Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-24 2026-08-12 2026-08-28

Venez assister au Cabaret équestre de Pandora cavaliers & acrobates, magie équestre et dîner-spectacle (tartes flambées, bières artisanales, boissons fraîches).

Dès 19h, à l’écurie Qualina .

Saint Maurice de Sorgues Fondamente 12540 Aveyron Occitanie +33 6 86 51 48 53 ecuriequalina@gmail.com

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English :

Come see Pandora’s Equestrian Cabaret: riders and acrobats, equestrian magic, and a dinner show (tartes flambées, craft beers, and cold drinks).

L’événement Cabaret équestre Ecurie Qualina Fondamente a été mis à jour le 2026-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)