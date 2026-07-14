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Cabaret équestre Ecurie Qualina Fondamente

mardi 14 juillet 2026 · Fondamente

Cabaret équestre Ecurie Qualina Fondamente

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Adresse
Saint Maurice de Sorgues
Ville
12540 Fondamente
Département
Aveyron
Tarif

Fondamente

Cabaret équestre Ecurie Qualina

Saint Maurice de Sorgues Fondamente Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14 2026-07-24 2026-08-12 2026-08-28

Venez assister au Cabaret équestre de Pandora cavaliers & acrobates, magie équestre et dîner-spectacle (tartes flambées, bières artisanales, boissons fraîches).
Dès 19h, à l’écurie Qualina   .

Saint Maurice de Sorgues Fondamente 12540 Aveyron Occitanie +33 6 86 51 48 53  ecuriequalina@gmail.com

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English :

Come see Pandora’s Equestrian Cabaret: riders and acrobats, equestrian magic, and a dinner show (tartes flambées, craft beers, and cold drinks).

L’événement Cabaret équestre Ecurie Qualina Fondamente a été mis à jour le 2026-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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