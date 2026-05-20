Fondamente

Fête du village

Fondamente Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-17

3 jours de fête à Fondamente

Programme 2026 dévoilé prochainement…

Pour info, programme 2025

VENDREDI 18 JUILLET

14h Concours de pétanque en doublettes (inscriptions à partir de 14h, tirage 15h)

19h Apéro Moules/Frites animé par La Déryves

22h30 Bal animé par DJ Fred

SAMEDI 19 JUILLET

14h Concours de pétanque en doublettes (inscriptions à partir de 14h, tirage 15h) 150€ de mises + Coupe

À PARTIR DE 17H Baptême de poney organisé par le centre équestre Qualina

À PARTIR DE 19H Bodéga animée par la peña Los Festejaires

Suivi du repas Poulet aux cèpes (réservations à la buvette le jour même à partir de 15h)

23h Bal gratuit avec l’orchestre MIAMI

DIMANCHE 20 JUILLET

11h Dépôt de gerbe au monument aux morts, suivi d’un apéritif offert aux habitants du village

12h Passage de la paume dans les maisons du village et des environs

14h Concours de pétanque en triplettes (inscriptions à partir de 14h, tirage à 15h)

À PARTIR DE 16H Baptême de poney organisé par le centre équestre Qualina

18h Concours de cuisine thème Farçous ouvert à tout âge ! (Inscriptions et informations au 06.81.50.09.10 places limitées)

19h Spectacle équestre organisé par le centre équestre Qualina

Suivi de l’apéritif grillades et soirée animée par le comité des fêtes

Durant tout le week-end une restauration rapide et un food truck (toute la nuit) et des jeux pour enfants seront à votre disposition. .

Fondamente 12540 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

3 days of festivities in Fondamente

L’événement Fête du village Fondamente a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)