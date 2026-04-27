Vide-greniers Fondamente
Vide-greniers Fondamente dimanche 24 mai 2026.
Fondamente
Vide-greniers
Saint-Maurice de Sorgues Fondamente Aveyron
Tarif : – – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Emplacement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Vide-grenier dans un cadre privilégié en pleine nature, en bordure de rivière, au coeur d’un petit camping de famille.
Venez chiner et peut-être trouver votre bonheur lors de ce vide-grenier organisé au camping La Mouline à St-Maurice de Sorgues. Buvette et petite restauration sur place.
De 8h à 18h, au camping La Mouline à St-Maurice de Sorgues
Inscription avant le 23 mai par tél 2 .
Saint-Maurice de Sorgues Fondamente 12540 Aveyron Occitanie +33 6 48 88 90 46 contact@campinglamouline.com
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English :
Garage sale in a privileged natural setting, on the banks of a river, in the heart of a small family campsite.
L’événement Vide-greniers Fondamente a été mis à jour le 2026-04-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)