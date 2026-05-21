CABARET FERME EN SCENE Thubœuf
CABARET FERME EN SCENE Thubœuf samedi 20 juin 2026.
Thubœuf
CABARET FERME EN SCENE
Thubœuf Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:30:00
fin : 2026-06-20 22:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Passez une après-midi et une soirée festive à Thuboeuf !
La Compagnie de La Chaise Rouge et l’Association des Amis de THUBOEUF vous invitent à son CABARET SPECTACLE Ferme en Scène
À Thubœuf, à partir de 16h30 Artisans, Producteurs Locaux, Jeux, Buvette, Restauration. Vous avez même la possibilité d’apporter votre pique nique !!!
À 20h Cabaret Spectacle Les PETITS RIENS avec la compagnie de LA CHAISE ROUGE !!
Venez avec votre Famille, vos Amis, Vos voisins passer un moment convivial !!! .
Thubœuf 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 6 50 66 70 54
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English :
Spend a festive afternoon and evening in Thuboeuf!
L’événement CABARET FERME EN SCENE Thubœuf a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Lassay