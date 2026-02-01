[Cabaret] Jeudi mystère et médiumnité La Sirène à Barbe Dieppe

[Cabaret] Jeudi mystère et médiumnité

La Sirène à Barbe / Esplanade Rosa Leroy Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 19:30:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-02-12 2026-03-12 2026-04-23 2026-06-04 2026-06-18

La Sirène à Barbe vous ouvre les portes d’une soirée hors du temps, placée sous le signe du mystère et de l’invisible. Voyance, ésotérisme et arts mystiques se mêlent pour une expérience troublante et captivante tirage de cartes, médiumnité, mentalisme, hypnose et magie rythment la soirée. .

La Sirène à Barbe / Esplanade Rosa Leroy Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 7 65 26 64 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Cabaret] Jeudi mystère et médiumnité

L’événement [Cabaret] Jeudi mystère et médiumnité Dieppe a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie