[Cabaret] Jeudi mystère et médiumnité La Sirène à Barbe Dieppe
La Sirène à Barbe / Esplanade Rosa Leroy Dieppe Seine-Maritime
Début : 2026-02-12 19:30:00
fin : 2026-04-23
2026-02-12 2026-03-12 2026-04-23 2026-06-04 2026-06-18
La Sirène à Barbe vous ouvre les portes d’une soirée hors du temps, placée sous le signe du mystère et de l’invisible. Voyance, ésotérisme et arts mystiques se mêlent pour une expérience troublante et captivante tirage de cartes, médiumnité, mentalisme, hypnose et magie rythment la soirée. .
