Cabaret Krump proposé par la MPAA
Cabaret Krump proposé par la MPAA samedi 23 mai 2026.
Une scène ouverte « Cabaret Krump » au Conservatoire Charles Munch.
Danse urbaine d’apparence agressive née, dans les années 90, dans les ghettos californiens aux USA, le krump se distingue par une gestuelle explosive pour un lâcher-prise et un parfait contrôle des émotions (rage, colère, etc.).
Concert de restitution Krump : trio musique, théâtre et danse proposé par la MPAA.
Le samedi 23 mai 2026
de 18h30 à 19h30
gratuit
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-23T21:30:00+02:00
fin : 2026-05-23T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-23T18:30:00+02:00_2026-05-23T19:30:00+02:00
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr