Cabaret Krump proposé par la MPAA

Une scène ouverte « Cabaret Krump » au Conservatoire Charles Munch.

Danse urbaine d’apparence agressive née, dans les années 90, dans les ghettos californiens aux USA, le krump se distingue par une gestuelle explosive pour un lâcher-prise et un parfait contrôle des émotions (rage, colère, etc.).

Concert de restitution Krump : trio musique, théâtre et danse proposé par la MPAA.

Le samedi 23 mai 2026

de 18h30 à 19h30

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T21:30:00+02:00

fin : 2026-05-23T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T18:30:00+02:00_2026-05-23T19:30:00+02:00



+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr



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