[Cabaret] Le grand show des amoureux La Sirène à Barbe Dieppe
[Cabaret] Le grand show des amoureux La Sirène à Barbe Dieppe jeudi 19 février 2026.
[Cabaret] Le grand show des amoureux
La Sirène à Barbe / Esplanade Rosa Leroy Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 19:30:00
fin : 2026-02-19
Date(s) :
2026-02-19 2026-03-19 2026-05-01 2026-06-25
Un rendez-vous dédié à la beauté alternative et aux arts du corps tatouage, piercing, barbier, ongles et performances dans l’univers singulier du cirque. .
La Sirène à Barbe / Esplanade Rosa Leroy Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 7 65 26 64 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : [Cabaret] Le grand show des amoureux
L’événement [Cabaret] Le grand show des amoureux Dieppe a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie