Informations pratiques

Longeau-Percey

Cabaret Les grandes minuscules

EHPAD Saint-Augustin Longeau-Percey Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Tout public

La tournée des familles à vélo des Balladines vous présente Les Grandes minuscules.

Ateliers et spectacles de cirque, danse, conte, musique, clown, et théâtre.

Entrée libre (ouvert aux personnes extérieures à l’EHPAD). .

EHPAD Saint-Augustin Longeau-Percey 52250 Haute-Marne Grand Est +33 7 80 03 74 62 collectif.lesballadins@gmail.com

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English :

L’événement Cabaret Les grandes minuscules Longeau-Percey a été mis à jour le 2026-07-23 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne