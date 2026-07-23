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AGENDA · Longeau-Percey

Cabaret Les grandes minuscules Longeau-Percey

jeudi 6 août 2026 · Longeau-Percey

Cabaret Les grandes minuscules Longeau-Percey

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Adresse
EHPAD Saint-Augustin
Ville
52250 Longeau-Percey
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Longeau-Percey

Cabaret Les grandes minuscules

EHPAD Saint-Augustin Longeau-Percey Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Tout public
La tournée des familles à vélo des Balladines vous présente Les Grandes minuscules.
Ateliers et spectacles de cirque, danse, conte, musique, clown, et théâtre.

Entrée libre (ouvert aux personnes extérieures à l’EHPAD).   .

EHPAD Saint-Augustin Longeau-Percey 52250 Haute-Marne Grand Est +33 7 80 03 74 62  collectif.lesballadins@gmail.com

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English :

L’événement Cabaret Les grandes minuscules Longeau-Percey a été mis à jour le 2026-07-23 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne

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