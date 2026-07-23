Cabaret Les grandes minuscules Longeau-Percey
jeudi 6 août 2026 · Longeau-Percey
Informations pratiques
Longeau-Percey
Cabaret Les grandes minuscules
EHPAD Saint-Augustin Longeau-Percey Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Tout public
La tournée des familles à vélo des Balladines vous présente Les Grandes minuscules.
Ateliers et spectacles de cirque, danse, conte, musique, clown, et théâtre.
Entrée libre (ouvert aux personnes extérieures à l’EHPAD). .
EHPAD Saint-Augustin Longeau-Percey 52250 Haute-Marne Grand Est +33 7 80 03 74 62 collectif.lesballadins@gmail.com
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English :
L’événement Cabaret Les grandes minuscules Longeau-Percey a été mis à jour le 2026-07-23 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne
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