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Cabaret Les grandes minuscules Saint-Loup-sur-Aujon

samedi 1 août 2026 · Saint-Loup-sur-Aujon

Cabaret Les grandes minuscules Saint-Loup-sur-Aujon

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Adresse
La Maison de Courcelles
Ville
52210 Saint-Loup-sur-Aujon
Département
Haute-Marne
Tarif
5 5 Tarif enfant Tarif enfant

Saint-Loup-sur-Aujon

Cabaret Les grandes minuscules

La Maison de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon Haute-Marne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-01

Tout public
La tournée des familles à vélo des Balladines vous présente Les Grandes minuscules.
Ateliers et spectacles de cirque, danse, conte, musique, clown, et théâtre.

Samedi 1er août
– ​Ateliers artistiques de 14h-16h​​​​
Tout public
– ​Spectacle Les Grandes Minuscules ​à 19h

​​Dimanche 2 août
– Bal à la voix danses trad et folk à 19h
​Prix libre
– Jam session à 20h30
Ramenez vos instruments !   .

La Maison de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon 52210 Haute-Marne Grand Est +33 7 80 03 74 62  collectif.lesballadins@gmail.com

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English :

L’événement Cabaret Les grandes minuscules Saint-Loup-sur-Aujon a été mis à jour le 2026-07-23 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne

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