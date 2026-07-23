Cabaret Les grandes minuscules Saint-Loup-sur-Aujon
samedi 1 août 2026 · Saint-Loup-sur-Aujon
Informations pratiques
Saint-Loup-sur-Aujon
Cabaret Les grandes minuscules
La Maison de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon Haute-Marne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
Tout public
La tournée des familles à vélo des Balladines vous présente Les Grandes minuscules.
Ateliers et spectacles de cirque, danse, conte, musique, clown, et théâtre.
Samedi 1er août
– Ateliers artistiques de 14h-16h
Tout public
– Spectacle Les Grandes Minuscules à 19h
Dimanche 2 août
– Bal à la voix danses trad et folk à 19h
Prix libre
– Jam session à 20h30
Ramenez vos instruments ! .
La Maison de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon 52210 Haute-Marne Grand Est +33 7 80 03 74 62 collectif.lesballadins@gmail.com
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English :
L’événement Cabaret Les grandes minuscules Saint-Loup-sur-Aujon a été mis à jour le 2026-07-23 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne