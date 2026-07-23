Informations pratiques

Saint-Loup-sur-Aujon

Cabaret Les grandes minuscules

La Maison de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon Haute-Marne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Tout public

La tournée des familles à vélo des Balladines vous présente Les Grandes minuscules.

Ateliers et spectacles de cirque, danse, conte, musique, clown, et théâtre.

Samedi 1er août

– ​Ateliers artistiques de 14h-16h​​​​

Tout public

– ​Spectacle Les Grandes Minuscules ​à 19h

​​Dimanche 2 août

– Bal à la voix danses trad et folk à 19h

​Prix libre

– Jam session à 20h30

Ramenez vos instruments ! .

La Maison de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon 52210 Haute-Marne Grand Est +33 7 80 03 74 62 collectif.lesballadins@gmail.com

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English :

L’événement Cabaret Les grandes minuscules Saint-Loup-sur-Aujon a été mis à jour le 2026-07-23 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne