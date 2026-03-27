Cabaret Love Saint-Michel-sur-Orge
Cabaret Love Saint-Michel-sur-Orge jeudi 21 mai 2026.
Cabaret Love
Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge Essonne
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:30:00
fin : 2026-05-21 21:10:00
Date(s) :
2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23
HEN, son cabaret, sa liberté, sa virilité et ses talons aiguilles reviennent à l’EMC, cette fois-ci au bar Chez Marcelle dans une nouvelle version. Pour votre plus grand plaisir…
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Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33 billetterie@emc91.org
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English :
HEN, his cabaret, his freedom, his virility and his stilettos return to the EMC, this time at the bar Chez Marcelle in a new version. For your greatest pleasure?
L’événement Cabaret Love Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Coeur Essonne