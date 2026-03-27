Cabaret Love

Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge Essonne

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:30:00

fin : 2026-05-21 21:10:00

Date(s) :

2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23

HEN, son cabaret, sa liberté, sa virilité et ses talons aiguilles reviennent à l’EMC, cette fois-ci au bar Chez Marcelle dans une nouvelle version. Pour votre plus grand plaisir…

.

Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33 billetterie@emc91.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

HEN, his cabaret, his freedom, his virility and his stilettos return to the EMC, this time at the bar Chez Marcelle in a new version. For your greatest pleasure?

L’événement Cabaret Love Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Coeur Essonne