Cabaret « Madame Raymonde »

Théâtre L’Entr’Deux 3, rue de la Cure Imphy Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30 21:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Talons hauts, robe ajustée, élégant collier de perles et rouge à lèvre un peu forcé, elle semble tout droit venir d’un film de Marcel Carné.

Madame Raymonde, incarnée par Denis d’Arcangelo, a de la gouaille et du panache ! .

Théâtre L’Entr’Deux 3, rue de la Cure Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 15 60 arecti@gmail.com

English : Cabaret « Madame Raymonde »

German : Cabaret « Madame Raymonde »

