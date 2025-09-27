Cabaret « Madame Raymonde » Théâtre L’Entr’Deux Imphy
Cabaret « Madame Raymonde » Théâtre L’Entr’Deux Imphy samedi 30 mai 2026.
Cabaret « Madame Raymonde »
Théâtre L’Entr’Deux 3, rue de la Cure Imphy Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 21:30:00
2026-05-30
Talons hauts, robe ajustée, élégant collier de perles et rouge à lèvre un peu forcé, elle semble tout droit venir d’un film de Marcel Carné.
Madame Raymonde, incarnée par Denis d’Arcangelo, a de la gouaille et du panache ! .
Théâtre L’Entr’Deux 3, rue de la Cure Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 15 60 arecti@gmail.com
English : Cabaret « Madame Raymonde »
German : Cabaret « Madame Raymonde »
