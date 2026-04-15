Cabaret magique Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement
Cabaret magique Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement mercredi 15 avril 2026.
Marseille 8e Arrondissement
Cabaret magique
Mercredi 15 avril 2026 à partir de 19h.
Mercredi 22 avril 2026 à partir de 19h. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 12.95 – 12.95 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 19:00:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-22
Le spectacle de magie pour toute la famille !Enfants
Le spectacle de magie pour toute la famille !
Cabaret Magique. Le spectacle de magie pour toute la famille !
Lors de ces soirées cabarets, les différents magiciens programmés dans la saison et les membres de l’association des Magiciens de Provence se relayeront afin de vous faire découvrir leur univers.
A chaque soirée, il y a un thème
– Mercredi 15 avril La nature mystérieuse (à partir de 8 ans)
– Mercredi 22 avril Ment’Ali Magic Show (à partir de 10 ans)
Venez vivre en famille cette soirée magique pleine d’humour ! .
Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 15 97 archangetheatre@orange.fr
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English :
The magic show for the whole family!
L’événement Cabaret magique Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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