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Cabaret magique Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement

Cabaret magique Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Archange Théâtre

Adresse : 36 rue Negresko

Ville : 13008 Marseille 8e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 12.95 12.95

Marseille 8e Arrondissement

Cabaret magique

Mercredi 15 avril 2026 à partir de 19h.

Mercredi 22 avril 2026 à partir de 19h. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12.95 – 12.95 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 19:00:00
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-15 2026-04-22

Le spectacle de magie pour toute la famille !Enfants
Le spectacle de magie pour toute la famille !
Cabaret Magique. Le spectacle de magie pour toute la famille !

Lors de ces soirées cabarets, les différents magiciens programmés dans la saison et les membres de l’association des Magiciens de Provence se relayeront afin de vous faire découvrir leur univers.

A chaque soirée, il y a un thème

– Mercredi 15 avril La nature mystérieuse (à partir de 8 ans)

– Mercredi 22 avril Ment’Ali Magic Show (à partir de 10 ans)

Venez vivre en famille cette soirée magique pleine d’humour !   .

Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 15 97  archangetheatre@orange.fr

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English :

The magic show for the whole family!

L’événement Cabaret magique Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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