Cabaret match d’improvisation Le Saltimb’Arts Merléac
Cabaret match d’improvisation Le Saltimb’Arts Merléac samedi 30 mai 2026.
Merléac
Cabaret match d’improvisation
Le Saltimb’Arts Bosméléac Merléac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le Saltimb’arts vous propose Cabamatch. Pour la première fois au bar, match d’improvisation avec La Kiltt et le Colibri. Hésite pas à réserver. .
Le Saltimb’Arts Bosméléac Merléac 22460 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 66 86 53 28
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English :
L’événement Cabaret match d’improvisation Merléac a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Bretagne Centre
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