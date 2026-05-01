Cabaret match d’improvisation Le Saltimb’Arts Merléac

Merléac

Cabaret match d’improvisation

Le Saltimb’Arts Bosméléac Merléac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Saltimb’arts vous propose Cabamatch. Pour la première fois au bar, match d’improvisation avec La Kiltt et le Colibri. Hésite pas à réserver. .

Le Saltimb’Arts Bosméléac Merléac 22460 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 66 86 53 28

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English :

L’événement Cabaret match d’improvisation Merléac a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Bretagne Centre