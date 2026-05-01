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Cabaret match d’improvisation Le Saltimb’Arts Merléac

Cabaret match d’improvisation Le Saltimb’Arts Merléac samedi 30 mai 2026.

Lieu : Le Saltimb'Arts

Adresse : Bosméléac

Ville : 22460 Merléac

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Merléac

Cabaret match d’improvisation

Le Saltimb’Arts Bosméléac Merléac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Le Saltimb’arts vous propose Cabamatch. Pour la première fois au bar, match d’improvisation avec La Kiltt et le Colibri. Hésite pas à réserver.   .

Le Saltimb’Arts Bosméléac Merléac 22460 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 66 86 53 28 

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English :

L’événement Cabaret match d’improvisation Merléac a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Bretagne Centre

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