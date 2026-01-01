Soirée Rock & Punk Le Saltimb’Arts Merléac
Soirée Rock & Punk Le Saltimb’Arts Merléac samedi 17 janvier 2026.
Soirée Rock & Punk
Le Saltimb’Arts Bosméléac Merléac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 20:00:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Le Saltimb’arts vous propose une soirée rock & punk. .
Le Saltimb’Arts Bosméléac Merléac 22460 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 66 86 53 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée Rock & Punk Merléac a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de tourisme Bretagne Centre