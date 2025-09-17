Cabaret nouveau spectacle « Amoroso » Saint-Amand-Montrond
Cabaret nouveau spectacle « Amoroso » Saint-Amand-Montrond samedi 10 janvier 2026.
Cabaret nouveau spectacle « Amoroso »
Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-10
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-01-10
Après deux succès retentissants, la compagnie Spirit Spectacles vous invite à vivre une nouvelle aventure haute en couleur !
Réservez dès maintenant vos places à l’agence Waticar de Saint-Amand-Montrond ou sur www.billetweb.fr/amoroso pour ne rien manquer de cet événement exceptionnel.
Tout le monde connaît Gigi l’Amoroso… mais que lui est-il arrivé ? Seule la troupe Spirit Spectacles détient la réponse ! Plongez dans la fièvre du Disco et laissez-vous emporter par la suite de son histoire à travers un spectacle flamboyant mêlant cabaret et comédie musicale.
Costumes éclatants, performances éblouissantes et ambiance festive garantie, que ce soit entre amis ou en famille ! 30 .
Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 7 80 95 34 17
English :
After two resounding successes, the Spirit Spectacles company invites you to experience a colorful new adventure!
German :
Nach zwei durchschlagenden Erfolgen lädt die Firma Spirit Spectacles Sie ein, ein neues, farbenfrohes Abenteuer zu erleben!
Italiano :
Dopo due successi clamorosi, Spirit Spectacles vi invita a vivere una nuova avventura colorata!
Espanol :
Tras dos éxitos rotundos, Spirit Spectacles le invita a vivir una nueva aventura llena de color
L’événement Cabaret nouveau spectacle « Amoroso » Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2025-09-17 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE