Cabaret nouveau spectacle « Amoroso »

Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Après deux succès retentissants, la compagnie Spirit Spectacles vous invite à vivre une nouvelle aventure haute en couleur !

Réservez dès maintenant vos places à l’agence Waticar de Saint-Amand-Montrond ou sur www.billetweb.fr/amoroso pour ne rien manquer de cet événement exceptionnel.

Tout le monde connaît Gigi l’Amoroso… mais que lui est-il arrivé ? Seule la troupe Spirit Spectacles détient la réponse ! Plongez dans la fièvre du Disco et laissez-vous emporter par la suite de son histoire à travers un spectacle flamboyant mêlant cabaret et comédie musicale.

Costumes éclatants, performances éblouissantes et ambiance festive garantie, que ce soit entre amis ou en famille ! 30 .

Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 7 80 95 34 17

After two resounding successes, the Spirit Spectacles company invites you to experience a colorful new adventure!

Nach zwei durchschlagenden Erfolgen lädt die Firma Spirit Spectacles Sie ein, ein neues, farbenfrohes Abenteuer zu erleben!

Dopo due successi clamorosi, Spirit Spectacles vi invita a vivere una nuova avventura colorata!

Tras dos éxitos rotundos, Spirit Spectacles le invita a vivir una nueva aventura llena de color

