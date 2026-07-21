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AGENDA · La Ferté Macé

Cabaret Taverne de la paix La Ferté-Macé La Ferté Macé

samedi 5 décembre 2026 · La Ferté-Macé · La Ferté Macé

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
La Ferté-Macé
Adresse
6 Rue de la Victoire
Ville
61600 La Ferté Macé
Département
Orne
Tarif

La Ferté Macé

Cabaret Taverne de la paix

La Ferté-Macé 6 Rue de la Victoire La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 19:00:00
fin : 2026-12-05 01:00:00

Date(s) :
2026-12-05

Laissez vous éblouir par la magie des shows de plumes ,strass et paillettes , où les artistes se transforment en de grandes célébrités d’hier et aujourd’hui . Cet univers spectaculaire vous fera voyager entre fous rires et émotions autour d’un repas gastronomique .   .

La Ferté-Macé 6 Rue de la Victoire La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 6 03 60 76 17  aubertstephan@gmail.com

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English : Cabaret Taverne de la paix

L’événement Cabaret Taverne de la paix La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-07-21 par Flers agglo

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