Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert carillonné La Ferté Macé

Concert carillonné La Ferté Macé samedi 15 août 2026.

Adresse : place leclerc

Ville : 61600 La Ferté Macé

Département : Orne

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 11:30:00

Tarif :

La Ferté Macé

Concert carillonné

place leclerc La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 11:30:00
fin : 2026-08-15 12:30:00

Date(s) :
2026-08-15

Concert Carillonné à l’église   .

place leclerc La Ferté Macé 61600 Orne Normandie   restauration.eglisefertemace@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert carillonné

L’événement Concert carillonné La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-06-13 par Flers agglo

À voir aussi à La Ferté Macé (Orne)