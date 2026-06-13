Concert carillonné La Ferté Macé
Concert carillonné La Ferté Macé samedi 15 août 2026.
La Ferté Macé
Concert carillonné
place leclerc La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 11:30:00
fin : 2026-08-15 12:30:00
Date(s) :
2026-08-15
Concert Carillonné à l’église .
place leclerc La Ferté Macé 61600 Orne Normandie restauration.eglisefertemace@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert carillonné
L’événement Concert carillonné La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-06-13 par Flers agglo
À voir aussi à La Ferté Macé (Orne)
- Visite commentée de la ville La Ferté Macé 18 juin 2026
- Ciné british the criminals La Ferté Macé 18 juin 2026
- Concert Lost Weekend La Ferté-Macé La Ferté Macé 20 juin 2026
- Concert La Ferté Macé 20 juin 2026
- Fête de la musique Place de la République La Ferté Macé 21 juin 2026