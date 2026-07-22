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AGENDA · La Ferté Macé

Cinéma soirée Frissons La Ferté Macé

samedi 8 août 2026 · La Ferté Macé

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
22:45:00
Adresse
cinéma
Ville
61600 La Ferté Macé
Département
Orne
Tarif

La Ferté Macé

Cinéma soirée Frissons

cinéma La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 22:45:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Diffusion de films d’horreur dès 20h30
20h30 Colony Interdit aux moins de 12 ans
22h45 Evil dead burn Interdit aux moins de 16 ans   .

cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 38 29 02 

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English : Cinéma soirée Frissons

L’événement Cinéma soirée Frissons La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-07-22 par Flers agglo

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