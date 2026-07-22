AGENDA · La Ferté Macé
Cinéma soirée Frissons La Ferté Macé
samedi 8 août 2026 · La Ferté Macé
Informations pratiques
La Ferté Macé
Cinéma soirée Frissons
cinéma La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 22:45:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Diffusion de films d’horreur dès 20h30
20h30 Colony Interdit aux moins de 12 ans
22h45 Evil dead burn Interdit aux moins de 16 ans .
cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 38 29 02
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English : Cinéma soirée Frissons
L’événement Cinéma soirée Frissons La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-07-22 par Flers agglo
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