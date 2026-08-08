CABARET THÉÂTRE AUBERGE DE FOUGARON Fougaron
samedi 8 août 2026 · AUBERGE DE FOUGARON · Fougaron
Informations pratiques
Fougaron
CABARET THÉÂTRE
AUBERGE DE FOUGARON 31 rue des Lilas Fougaron Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Cabaret Théâtre
10 Comédiens adultes et consentants présentent leur travail à l’issue d’un stage de Théâtre de 7 jours ambiance assurée. 5 .
AUBERGE DE FOUGARON 31 rue des Lilas Fougaron 31160 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Cabaret Theater
L’événement CABARET THÉÂTRE Fougaron a été mis à jour le 2026-08-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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