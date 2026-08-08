CABARET THÉÂTRE AUBERGE DE FOUGARON Fougaron

Informations pratiques

Fougaron

CABARET THÉÂTRE

AUBERGE DE FOUGARON 31 rue des Lilas Fougaron Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Cabaret Théâtre

10 Comédiens adultes et consentants présentent leur travail à l’issue d’un stage de Théâtre de 7 jours ambiance assurée. 5 .

AUBERGE DE FOUGARON 31 rue des Lilas Fougaron 31160 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Cabaret Theater

L’événement CABARET THÉÂTRE Fougaron a été mis à jour le 2026-08-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE