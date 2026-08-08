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AGENDA · Fougaron

CABARET THÉÂTRE AUBERGE DE FOUGARON Fougaron

samedi 8 août 2026 · AUBERGE DE FOUGARON · Fougaron

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
AUBERGE DE FOUGARON
Adresse
31 rue des Lilas
Ville
31160 Fougaron
Département
Haute-Garonne
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Fougaron

CABARET THÉÂTRE

AUBERGE DE FOUGARON 31 rue des Lilas Fougaron Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Cabaret Théâtre
10 Comédiens adultes et consentants présentent leur travail à l’issue d’un stage de Théâtre de 7 jours ambiance assurée. 5  .

AUBERGE DE FOUGARON 31 rue des Lilas Fougaron 31160 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Cabaret Theater

L’événement CABARET THÉÂTRE Fougaron a été mis à jour le 2026-08-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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