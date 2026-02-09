Cabaret théatre Les Starter’s Mazières-en-Gâtine

Cabaret théatre Les Starter’s

Salle socio éducative Mazières-en-Gâtine Deux-Sèvres

Les Starter’s reviennent sur scène

Vendredis 13 et 20 mars

Samedis 7, 14 et 21 mars

20h30 précises

Au programme la pièce Noël Pacôme, les autres de Laurent Leca, accompagnée de nombreux sketchs, danses et moments musicaux

Sur scène, des artistes de tous âges, des enfants aux retraités, réunis pour partager leur passion dans un spectacle joyeux et intergénérationnel.

En coulisses, ça s’active aussi ! Comédiens, danseurs et musiciens répètent pendant que nos couturières et décorateurs préparent costumes et décors pour vous en mettre plein les yeux

Tarifs

Gratuit -11 ans

5 € (11–15 ans)

10 € (+15 ans)

Réservations

Sur HelloAsso (à privilégier)

https://www.helloasso.com/…/les-starter-s-au-fil-des…

06 72 02 89 32 .

Salle socio éducative Mazières-en-Gâtine 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 02 89 32

