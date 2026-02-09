Cabaret théatre Les Starter’s Mazières-en-Gâtine
Cabaret théatre Les Starter’s
Salle socio éducative Mazières-en-Gâtine Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-20 2026-03-21
Les Starter’s reviennent sur scène
Vendredis 13 et 20 mars
Samedis 7, 14 et 21 mars
20h30 précises
Au programme la pièce Noël Pacôme, les autres de Laurent Leca, accompagnée de nombreux sketchs, danses et moments musicaux
Sur scène, des artistes de tous âges, des enfants aux retraités, réunis pour partager leur passion dans un spectacle joyeux et intergénérationnel.
En coulisses, ça s’active aussi ! Comédiens, danseurs et musiciens répètent pendant que nos couturières et décorateurs préparent costumes et décors pour vous en mettre plein les yeux
Tarifs
Gratuit -11 ans
5 € (11–15 ans)
10 € (+15 ans)
Réservations
Sur HelloAsso (à privilégier)
https://www.helloasso.com/…/les-starter-s-au-fil-des…
06 72 02 89 32 .
Salle socio éducative Mazières-en-Gâtine 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 02 89 32
L'événement Cabaret théatre Les Starter's Mazières-en-Gâtine a été mis à jour le 2026-02-04