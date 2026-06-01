Cabaret théâtre Molière ou l’illustre théâtre Salle multi-activités Contrisson

Contrisson

Cabaret théâtre Molière ou l’illustre théâtre

Salle multi-activités 2 Rue du Stade Contrisson Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-06-23 20:30:00

fin : 2026-06-23 21:40:00

Date(s) :

2026-06-23

Les rendez-vous culturels des 16 , en COPARY

Molière ou l’illustre théâtre

Cabaret théâtre par l’atelier théâtre adulte 2026 de l’ACB Prends le plateau

Synopsis On connait tous Molière, mais le connait-on vraiment ?

Que sait-on de la troupe ? Celle fondée au début avec Madeleine Béjart ?

Et qui serait Molière aujourd’hui ?

A travers différents extraits de pièces, nous tâcherons de mieux connaître cet Illustre… Théâtre

Les artistes s’adressent à l’arbre, l’interrogent, l’écoutent, pour peut-être remettre en perspective leur propre humanité.

Cette année ils et elles travaillent sur des textes de Molière, accompagnés par Michael Monnin de la compagnie Azimuts. Ces ateliers sont soutenus par le CTEAC (Contrat Territorial d’Education, Artistique et Culturel) Meuse Grand Sud dans le cadre du festival CREACTION.

Tous publics. Gratuit, offert par la COPARY.

Réservation conseillée par tél ou mail à culture@copary.fr (ou le jour de l’évènement uniquement au 07 84 45 43 49 après la fermeture des bureaux) attention places limitées.

En partenariat avec les Communautés d’Agglomérations Meuse Grand Sud, Portes de Meuse et de la COPARY, les mairies de Savonnières-devant-Bar, Nançois-sur-Ornain, Contrisson et Savonnières-en-PerthoisTout public

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Salle multi-activités 2 Rue du Stade Contrisson 55800 Meuse Grand Est +33 3 29 78 75 69 culture@copary.fr

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English :

%AB Cultural Events on the 16th %BB, at COPARY

%AB Molière or the Illustrious Theater %BB

Cabaret theater by the ACB’s 2026 Adult Theater Workshop %AB Take the Stage %BB

Synopsis: We all know Molière, but do we really know him?

What do we know about the troupe? The one originally founded with Madeleine Béjart?

And who would Molière be today?

Through various excerpts from his plays, we’ll seek to get to know this illustrious figure better. Theater

The artists address the tree, question it, listen to it—perhaps to put their own humanity into perspective.

This year, they are working on texts by Molière, accompanied by Michael Monnin from the Azimuts theater company. These workshops are supported by the CTEAC (Territorial Contract for Education, Art, and Culture) Meuse Grand Sud as part of the CREACTION festival.

Open to all ages. Free, courtesy of COPARY.

Reservations are recommended by phone or email at culture@copary.fr (or on the day of the event only at 07 84 45 43 49 after office hours): Please note: limited seating.

In partnership with the Meuse Grand Sud and Portes de Meuse Urban Communities and COPARY, the town halls of Savonnières-devant-Bar, Nanéois-sur-Ornain, Contrisson, and Savonnières-en-Perthois

L’événement Cabaret théâtre Molière ou l’illustre théâtre Contrisson a été mis à jour le 2026-06-16 par OT SUD MEUSE