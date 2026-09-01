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Cabarétro par la compagnie Madeeson Théâtre-halle Carentan-les-Marais

dimanche 27 septembre 2026 · Théâtre-halle · Carentan-les-Marais

Cabarétro par la compagnie Madeeson Théâtre-halle Carentan-les-Marais

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Théâtre-halle
Adresse
Rue de la halle
Ville
50500 Carentan-les-Marais
Département
Manche
Tarif

Carentan-les-Marais

Cabarétro par la compagnie Madeeson

Théâtre-halle Rue de la halle Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 17:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Replongez parmi les héros et les légendes de votre enfance, de votre passé, de votre propre histoire ou de celle de votre pays.   .

Théâtre-halle Rue de la halle Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 42 74 00 

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English : Cabarétro par la compagnie Madeeson

L’événement Cabarétro par la compagnie Madeeson Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Baie du Cotentin

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