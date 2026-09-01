Cabarétro par la compagnie Madeeson Théâtre-halle Carentan-les-Marais
dimanche 27 septembre 2026 · Théâtre-halle · Carentan-les-Marais
Informations pratiques
Carentan-les-Marais
Cabarétro par la compagnie Madeeson
Théâtre-halle Rue de la halle Carentan-les-Marais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 17:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Replongez parmi les héros et les légendes de votre enfance, de votre passé, de votre propre histoire ou de celle de votre pays. .
Théâtre-halle Rue de la halle Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 42 74 00
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English : Cabarétro par la compagnie Madeeson
L’événement Cabarétro par la compagnie Madeeson Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Baie du Cotentin
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