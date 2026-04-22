Carentan-les-Marais

Balade commentée Zoom sur les détails de l’église de Carentan

Place de la République Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 15:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Isabelle de la médiathèque vous propose une série de balades commentées pour explorer l’histoire de Carentan-les-Marais à travers différents thèmes et époques. .

Place de la République Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 42 74 25

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English : Balade commentée Zoom sur les détails de l’église de Carentan

L’événement Balade commentée Zoom sur les détails de l’église de Carentan Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Baie du Cotentin