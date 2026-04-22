Balade commentée Zoom sur les détails de l’église de Carentan Carentan-les-Marais
Balade commentée Zoom sur les détails de l’église de Carentan Carentan-les-Marais samedi 5 septembre 2026.
Carentan-les-Marais
Balade commentée Zoom sur les détails de l’église de Carentan
Place de la République Carentan-les-Marais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 15:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Isabelle de la médiathèque vous propose une série de balades commentées pour explorer l’histoire de Carentan-les-Marais à travers différents thèmes et époques. .
Place de la République Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 42 74 25
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English : Balade commentée Zoom sur les détails de l’église de Carentan
L’événement Balade commentée Zoom sur les détails de l’église de Carentan Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Baie du Cotentin
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