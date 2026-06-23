Baie des Veys : ses oiseaux, ses phoques Carentan-les-Marais
Baie des Veys : ses oiseaux, ses phoques Carentan-les-Marais jeudi 20 août 2026.
Carentan-les-Marais
Baie des Veys : ses oiseaux, ses phoques
Carentan-les-Marais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 09:30:00
fin : 2026-08-20 11:30:00
Date(s) :
2026-08-20
En famille ou entre amis, partez à la découverte d’un site exceptionnel. Entre estuaire et polders, la baie des Veys constitue une zone humide d’importance pour la 2ème colonie de phoques Veaux-marins de France ainsi que pour des milliers d’oiseaux. Réservation obligatoire. .
Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 6 89 11 44 01 elan.nature.animations@gmail.com
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English : Baie des Veys : ses oiseaux, ses phoques
L’événement Baie des Veys : ses oiseaux, ses phoques Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-23 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin
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