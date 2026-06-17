Carentan-les-Marais

La baie des Veaux

Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22 12:00:00

Date(s) :

2026-08-22

La baie des Veys constitue une zone humide d’importance pour la deuxième colonie de phoques Veaux-marins de France. Découvrez cet espace naturel exceptionnel et ses habitants lors d’une balade accompagnée. Réservation obligatoire. .

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

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English : La baie des Veaux

L’événement La baie des Veaux Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-17 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin