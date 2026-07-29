La Symphonie des Chauves-souris Saint-Côme-du-Mont Carentan-les-Marais
vendredi 21 août 2026 · Saint-Côme-du-Mont · Carentan-les-Marais
Informations pratiques
Carentan-les-Marais
La Symphonie des Chauves-souris
Saint-Côme-du-Mont 3 Village Les Ponts Douve Carentan-les-Marais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Le temps d’une veillée, découvrez une discussion originale avec la faune sauvage. À la tombée de la nuit, entre science joyeuse, textes poétiques et musique électronique, la compagnie Mycélium propose d’échanger des signes avec les chauves-souris à travers un détecteur d’ultrasons permettant de chanter et de faire de la musique avec elles. Cette veillée initiatique est une expérience réelle de contact avec d’autres espèces, une invitation à prendre conscience de la beauté d’autres manières d’exister. Les ultrasons émis par les chauves souris sont transformés en sons audibles pour l’oreille humaine, tandis qu’un système transforme les paroles, les chants et la musique en ultrasons pour les chauves souris. Un récepteur, un émetteur, des fréquences de part et d’autres le dialogue peut s’instaurer, la symphonie peut commencer. Placement libre. Prévoir une tenue adaptée. Réservation obligatoire. .
Saint-Côme-du-Mont 3 Village Les Ponts Douve Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr
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English : La Symphonie des Chauves-souris
L’événement La Symphonie des Chauves-souris Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-07-21 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin
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