CAEN/14 : formation GONm Caen Caen

CAEN/14 : formation GONm Samedi 31 janvier 2026, 08h00 Caen Calvados

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-31T08:00:00+01:00 – 2026-01-31T10:00:00+01:00

Fin : 2026-01-31T08:00:00+01:00 – 2026-01-31T10:00:00+01:00

Cette formation est réservée aux adhérents et adhérentes.

Elle présentera l’enquête Tendances et initiera à la conduite de chaque parcours (30 mn par 6 tranches de 5 mn).

Rendez-vous : 8h 6 place de la Reine Mathilde 14000 Caen

Caen 6 place Reine Mathilde Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « claire.debout@gmail.com »}]

Formation aux circuits Tendances