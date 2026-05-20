Caf’ thé Lecture Morcenx-la-Nouvelle
Caf’ thé Lecture Morcenx-la-Nouvelle samedi 13 juin 2026.
Morcenx-la-Nouvelle
Caf’ thé Lecture
12 Place léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Venez papoter autour d’une boisson et faire de belles rencontres à la médiathèque dans la bonne humeur et la convivialité !
Ouvert à tous
En partenariat avec Charlotte de la librairie La Lanterne
Venez papoter autour d’une boisson et faire de belles rencontres à la médiathèque dans la bonne humeur et la convivialité !
Ouvert à tous
En partenariat avec Charlotte de la librairie La Lanterne .
12 Place léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 mediatheque@paysmorcenais.fr
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English : Caf’ thé Lecture
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Open to all
In partnership with Charlotte from La Lanterne bookshop
L’événement Caf’ thé Lecture Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Morcenx
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