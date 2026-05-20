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Caf’ thé Lecture Morcenx-la-Nouvelle

Caf’ thé Lecture Morcenx-la-Nouvelle

Caf’ thé Lecture Morcenx-la-Nouvelle samedi 13 juin 2026.

Adresse : 12 Place léo Bouyssou

Ville : 40110 Morcenx-la-Nouvelle

Département : Landes

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Morcenx-la-Nouvelle

Caf’ thé Lecture

12 Place léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Venez papoter autour d’une boisson et faire de belles rencontres à la médiathèque dans la bonne humeur et la convivialité !
Ouvert à tous

En partenariat avec Charlotte de la librairie La Lanterne
Venez papoter autour d’une boisson et faire de belles rencontres à la médiathèque dans la bonne humeur et la convivialité !
Ouvert à tous

En partenariat avec Charlotte de la librairie La Lanterne   .

12 Place léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39  mediatheque@paysmorcenais.fr

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English : Caf’ thé Lecture

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L’événement Caf’ thé Lecture Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Morcenx

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