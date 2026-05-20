Morcenx-la-Nouvelle

Caf’ thé Lecture

12 Place léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez papoter autour d’une boisson et faire de belles rencontres à la médiathèque dans la bonne humeur et la convivialité !

Ouvert à tous

En partenariat avec Charlotte de la librairie La Lanterne

Venez papoter autour d’une boisson et faire de belles rencontres à la médiathèque dans la bonne humeur et la convivialité !

Ouvert à tous

En partenariat avec Charlotte de la librairie La Lanterne .

12 Place léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 mediatheque@paysmorcenais.fr

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English : Caf’ thé Lecture

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Open to all

In partnership with Charlotte from La Lanterne bookshop

L’événement Caf’ thé Lecture Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Morcenx