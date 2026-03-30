Caf’&Co la Région à vos côtés ! ZI du Cheix, 1 rue Roger Devienne La Souterraine

Caf’&Co la Région à vos côtés !

ZI du Cheix, 1 rue Roger Devienne Pépinière d’entreprises Pep’s23 La Souterraine Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Comment la Région peut accompagner vos projets ? La rencontre sera animée par Samuel Garraud, chargé de mission Economie Territoriale au sein de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Les Caf’&Co… Quésako ?

L’objectif Le Caf’&Co est un petit-déjeuner organisé chaque 4ème vendredi du mois pour rompre l’isolement, échanger, se faire connaître… tout en traitant d’une thématique économique.

Le format 8h30 10h maximum

La cible porteurs de projet et chefs d’entreprises, mais également partenaires économiques, élus, etc.

Inscription par mail (contact@peps23.com) ou téléphone (05.55.89.87.69) .

ZI du Cheix, 1 rue Roger Devienne Pépinière d’entreprises Pep’s23 La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 87 69 contact@peps23.com

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English : Caf’&Co la Région à vos côtés !

L’événement Caf’&Co la Région à vos côtés ! La Souterraine a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pays Sostranien