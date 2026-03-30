Caf’&Co la Région à vos côtés ! ZI du Cheix, 1 rue Roger Devienne La Souterraine
Caf’&Co la Région à vos côtés ! ZI du Cheix, 1 rue Roger Devienne La Souterraine vendredi 25 septembre 2026.
Caf’&Co la Région à vos côtés !
ZI du Cheix, 1 rue Roger Devienne Pépinière d’entreprises Pep’s23 La Souterraine Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Comment la Région peut accompagner vos projets ? La rencontre sera animée par Samuel Garraud, chargé de mission Economie Territoriale au sein de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Les Caf’&Co… Quésako ?
L’objectif Le Caf’&Co est un petit-déjeuner organisé chaque 4ème vendredi du mois pour rompre l’isolement, échanger, se faire connaître… tout en traitant d’une thématique économique.
Le format 8h30 10h maximum
La cible porteurs de projet et chefs d’entreprises, mais également partenaires économiques, élus, etc.
Inscription par mail (contact@peps23.com) ou téléphone (05.55.89.87.69) .
ZI du Cheix, 1 rue Roger Devienne Pépinière d’entreprises Pep’s23 La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 87 69 contact@peps23.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Caf’&Co la Région à vos côtés !
L’événement Caf’&Co la Région à vos côtés ! La Souterraine a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pays Sostranien
À voir aussi à LA SOUTERRAINE (Creuse)
- Ateliers équilibre Mille Club La Souterraine 31 mars 2026
- Versant vivant La Souterraine 3 avril 2026
- Soirées Reliques La Souterraine 3 avril 2026
- Grand cirque Rico Zavatta Esplanade Yves Furet La Souterraine 4 avril 2026
- Expo l’Art de La Souterraine Salle de l’Ancienne Mairie La Souterraine 5 avril 2026