Café asso : Accessibilité et espaces publics, La Cocotte Solidaire, Nantes

Café asso : Accessibilité et espaces publics Mardi 28 avril, 10h30 La Cocotte Solidaire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T10:30:00+02:00 – 2026-04-28T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-28T10:30:00+02:00 – 2026-04-28T12:00:00+02:00

En avril, le café asso déménage !

Retrouvez-nous à la Cocotte Solidaire sur l’ile de Versailles (Nantes) pour échanger autour de la thématique du mois : accessibilité et espaces publics.

Au programme :

Jeux d’interconnaissance,

Témoignages,

Retour d’expérience sur le Hellfest,

Présentation d’un jeu d’échecs adapté,

Débat…

Venez parler de ce sujet fondamental, partager votre vécu, proposer vos idées et rencontrer d’autres personnes lors de cet événement convivial. Comme toujours, ce temps d’échange se déroulera autour d’un café ou d’un thé, dans une ambiance chaleureuse et ouverte à la discussion.

Un moment associatif ouvert à toutes et à tous, sans inscription.

La Cocotte Solidaire 1 ile de versailles 44000 Nantes Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://loire-atlantique.apf-francehandicap.org/agenda/cafe-asso-accessibilite-espaces-publics »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 80 68 00 »}, {« type »: « email », « value »: « dd.44@apf.asso.fr »}]

Retrouvons nous pour un moment convivial autour de la thématique accessibilité et espaces publics. handicap rencontre