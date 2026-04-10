Café Bouquine Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes
Café Bouquine Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes vendredi 10 avril 2026.
Café Bouquine Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes 10 avril et 22 mai
On aime on partage ce sont des rendez-vous réguliers dans les bibliothèques, pour partager des conseils, des coups de cœur de livres, films, ou musique.
Venez en toute simplicité, pour participer ou juste pour écouter.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-10T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-22T17:30:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 02 23 62 26 91
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