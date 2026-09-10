AGENDA · Rennes
Café bouquine, Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny, Rennes
mardi 17 novembre 2026 · Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny · Rennes
Informations pratiques
Café bouquine Mardi 17 novembre, 17h00 Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-17T17:00:00+01:00 – 2026-11-17T18:00:00+01:00
Fin : 2026-11-17T17:00:00+01:00 – 2026-11-17T18:00:00+01:00
On aime, on partage, ce sont des rendez-vous dans vos bibliothèques, des moments de convivialité que vous pouvez rejoindre très spontanément.
Adultes.
Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 91 http://bibliotheques.rennes.fr
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