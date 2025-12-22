Café bouquins, Bibliothèque Le Blé en Herbe Erquy

Café bouquins

Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 16:00:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

On parle souvent de l’enchantement des livres, on ne dit pas assez qu’il est double. Il y a l’enchantement de les lire, et il y a celui d’en parler. Amin Maalouf, Les Désorientées

Nous vous proposons un nouveau Café-Bouquins pour vous présenter des romans et bandes dessinées coups de cœur . N’hésitez pas de votre côté à venir nous parler de vos dernières lectures ! Une rencontre conviviale et chaleureuse pour partager le plaisir de lire et de découvrir de nouvelles inspirations

Le thème retenu pour les Nuits de la Lecture cette année est villes & campagnes , nous essaierons donc, de présenter des livres en lien sans toutefois s’y limiter.

Par ailleurs, nous profitons de cette fête du livre pour proposer deux rencontres à 10h30 et 16h.

Gratuit, sur inscription .

Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 14 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Café bouquins Erquy a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor