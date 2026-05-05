Café Bricol’ à St-Orens de 9h00 à 12h00, 4 avenue de Revel, Saint-Orens-de-Gameville

Café Bricol’ à St-Orens de 9h00 à 12h00 Samedi 30 mai, 11h00 4 avenue de Revel Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T13:00:00+02:00

4 avenue de Revel 4 avenue de Revel, 31000 Toulouse, France Saint-Orens-de-Gameville 31650 Haute-Garonne Occitanie

Événement Café Bricol