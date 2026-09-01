Café bulles rue Dixmude Lesneven

Informations pratiques

Lesneven

Café bulles

rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Présentation des nouveautés du mois au rayon bande dessinée adulte.

Exceptionnellement, il y a un thème, celui de la saison culturelle à Lesneven en 2026-2027 En Marges. Venez les explorer en bonne compagnie ! .

rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47

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English :

L’événement Café bulles Lesneven a été mis à jour le 2026-08-31 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne