Café bulles rue Dixmude Lesneven
samedi 19 septembre 2026 · rue Dixmude · Lesneven
Informations pratiques
Lesneven
Café bulles
rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Présentation des nouveautés du mois au rayon bande dessinée adulte.
Exceptionnellement, il y a un thème, celui de la saison culturelle à Lesneven en 2026-2027 En Marges. Venez les explorer en bonne compagnie ! .
rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47
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English :
L’événement Café bulles Lesneven a été mis à jour le 2026-08-31 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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