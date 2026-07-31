Les journées du patrimoine à vélo Parking accueil CLCL Lesneven

Informations pratiques

Lesneven

Les journées du patrimoine à vélo

Parking accueil CLCL 12 Boulevard des Frères Lumière Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-20

À l’occasion des journées du patrimoine, la CLCL propose une balade à vélo de 18km pour découvrir 4 lieux emblématiques du territoire.

Le cimetière allemand vous attend pour vous reprolonger dans l’histoire. Ensuite, le château d’eau de Lesneven et l’usine d’eau potable de Lannuchen, habituellement fermés au grand public, ouvriront leurs portes pour mieux comprendre et appréhender le cycle de l’eau jusqu’à notre robinet.

Un lieu chargé d’histoire sera également à découvrir la villa gallo-romaine de Keradennec. Les archéologues de ce site présenteront les découvertes des fouilles archéologiques entamées en 2021 et détailleront leurs connaissances sur la vie des habitants de cette villa.

Port du casque et chasuble fluorescent obligatoire pour les enfants de -12ans, conseillé pour les +12ans. Vélo tout chemin (VTC) ou vélo tout terrain (VTT) obligatoire pour la balade.

Limité à 20 participants inscription avant le jeudi 17 septembre 2026 au 02-98-21-11-77, par mail à l’adresse suivante contact@clcl.bzh ou via le formulaire suivant https://forms.cloud.microsoft/e/JH5jaitxZF .

Parking accueil CLCL 12 Boulevard des Frères Lumière Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 11 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les journées du patrimoine à vélo Lesneven a été mis à jour le 2026-07-31 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne