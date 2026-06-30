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AGENDA · Lesneven

Atelier artistique Paravent Picture Manoir de Kerlaouen Lesneven

vendredi 7 août 2026 · Manoir de Kerlaouen · Lesneven

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Manoir de Kerlaouen
Adresse
48 rue Général de Gaulle
Ville
29260 Lesneven
Département
Finistère
Tarif

Lesneven

Atelier artistique Paravent Picture

Manoir de Kerlaouen 48 rue Général de Gaulle Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:00:00
fin : 2026-08-07 11:30:00

Date(s) :
2026-08-07

Créez votre propre petit paravent, un objet qui vous représente, à la fois ce que l’on veut montrer, et ce que l’on garde caché…

Sur réservation Conseillé aux 8 ans et plus   .

Manoir de Kerlaouen 48 rue Général de Gaulle Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 7 44 91 64 91 

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English :

L’événement Atelier artistique Paravent Picture Lesneven a été mis à jour le 2026-06-26 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

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