Atelier artistique Paravent Picture Manoir de Kerlaouen Lesneven

Informations pratiques

Lesneven

Atelier artistique Paravent Picture

Manoir de Kerlaouen 48 rue Général de Gaulle Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:00:00

fin : 2026-08-07 11:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Créez votre propre petit paravent, un objet qui vous représente, à la fois ce que l’on veut montrer, et ce que l’on garde caché…

Sur réservation Conseillé aux 8 ans et plus .

Manoir de Kerlaouen 48 rue Général de Gaulle Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 7 44 91 64 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier artistique Paravent Picture Lesneven a été mis à jour le 2026-06-26 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne