Atelier artistique Paravent Picture Manoir de Kerlaouen Lesneven
vendredi 7 août 2026 · Manoir de Kerlaouen · Lesneven
Informations pratiques
Lesneven
Atelier artistique Paravent Picture
Manoir de Kerlaouen 48 rue Général de Gaulle Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:00:00
fin : 2026-08-07 11:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Créez votre propre petit paravent, un objet qui vous représente, à la fois ce que l’on veut montrer, et ce que l’on garde caché…
Sur réservation Conseillé aux 8 ans et plus .
Manoir de Kerlaouen 48 rue Général de Gaulle Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 7 44 91 64 91
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English :
L’événement Atelier artistique Paravent Picture Lesneven a été mis à jour le 2026-06-26 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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