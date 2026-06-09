Atelier dégustation thés et infusions bio L’Ilot Thé Stal Vrac Lesneven
Atelier dégustation thés et infusions bio L’Ilot Thé Stal Vrac Lesneven lundi 10 août 2026.
Lesneven
Atelier dégustation thés et infusions bio L’Ilot Thé
Stal Vrac 9 Rue du Comte Even Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Venez gouter les thés et infusions bio de L’Ilot Thé. Atelier artisanal Breton des Monts d’Arrée.
Découvrez L’Ilot Thé, atelier artisanal niché au cœur des Monts d’Arrée, dans le Finistère. Depuis 2006, spécialisé dans la fabrication de thés et d’infusions biologiques et équitables. Explorez la large gamme de thés classiques et spéciaux du Cup of Sea aux algues à l’infusion des Monts d’Arrée, en passant par le thé des ronces ou le thé de Noël aromatisé au chouchen, autant de créations à découvrir. .
Stal Vrac 9 Rue du Comte Even Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 6 67 28 18 41
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English :
L’événement Atelier dégustation thés et infusions bio L’Ilot Thé Lesneven a été mis à jour le 2026-06-09 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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