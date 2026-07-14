CAFÉ CÉRAMIQUE pour adultes chez Suzy & Jackie Centre-ville Perros-Guirec
dimanche 26 juillet 2026 · Centre-ville · Perros-Guirec
Informations pratiques
Perros-Guirec
CAFÉ CÉRAMIQUE pour adultes chez Suzy & Jackie
Centre-ville 7 Rue du Maréchal Leclerc Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 11:30:00
Date(s) :
2026-07-26
Atelier de décoration d’une pièce crue en porcelaine animé par Juliette Péron !
Choisissez votre pièce à peindre, votre boisson préférée et faites-vous plaisir !
Inscription chez Suzy et Jackie ou par téléphone. .
Centre-ville 7 Rue du Maréchal Leclerc Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 33 08 47 34
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English :
L’événement CAFÉ CÉRAMIQUE pour adultes chez Suzy & Jackie Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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