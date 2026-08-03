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AGENDA · Perros-Guirec

CAFÉ CÉRAMIQUE pour adultes chez Suzy & Jackie Centre-ville Perros-Guirec

dimanche 23 août 2026 · Centre-ville · Perros-Guirec

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Centre-ville
Adresse
7 Rue du Maréchal Leclerc
Ville
22700 Perros-Guirec
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Perros-Guirec

CAFÉ CÉRAMIQUE pour adultes chez Suzy & Jackie

Centre-ville 7 Rue du Maréchal Leclerc Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 10:00:00
fin : 2026-08-23 11:30:00

Date(s) :
2026-08-23

Atelier de décoration d’une pièce crue en porcelaine animé par Juliette Péron !

Choisissez votre pièce à peindre, votre boisson préférée et faites-vous plaisir !

Inscription chez Suzy et Jackie ou par téléphone.   .

Centre-ville 7 Rue du Maréchal Leclerc Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 33 08 47 34 

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English :

L’événement CAFÉ CÉRAMIQUE pour adultes chez Suzy & Jackie Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de tourisme de Perros-Guirec

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