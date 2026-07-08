Café Céramique Galerie LB Roscoff
mercredi 8 juillet 2026 · Galerie LB · Roscoff
Informations pratiques
Roscoff
Café Céramique
Galerie LB 13 Rue Amiral Réveillère Roscoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-07-08 2026-09-02
La Galerie LB se transforme en Café céramique les mercredis après-midi et samedi toute la journée.
Choisissez votre céramique et vos couleurs parmi un large choix sur place pour petits et grands.
Laissez votre créativité s’exprimer.
Boissons et gourmandises sur place pour nourrir votre inspiration.
Patientez quelques jours , Thomas émaille et cuit votre oeuvre à + 1000°C.
Repartez avec une pièce unique.
Réservez votre créneau. .
Galerie LB 13 Rue Amiral Réveillère Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 29 70 80 13
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English :
L’événement Café Céramique Roscoff a été mis à jour le 2026-07-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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