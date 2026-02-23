Concert Trio Pêr Vari Kervarec Église ND de Croas Batz Roscoff
Concert Trio Pêr Vari Kervarec
Église ND de Croas Batz Place Lacaze Duthiers Roscoff Finistère
Début : 2026-08-05 19:00:00
fin : 2026-08-05 20:30:00
2026-08-05
Le Trio présente son nouveau spectacle L’Héritage de Bretagne , un mélange d’orgue, de biniou de bombarde et de contes.
Billetterie en ligne et sur place le jour-même à partir de 14h. .
