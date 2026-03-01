Café Chanson Hôtel Mercure Le Grand Large Granville

Café Chanson

Hôtel Mercure Le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville Manche

Début : 2026-03-15 16:00:00

fin : 2026-03-15 18:00:00

2026-03-15

CAFÉ CHANSON à l’Hôtel Mercure Granville Le Grand Large.

Un micro, un piano… et surtout vous !

Nous chantons, Vous chantez, Tu chantes, Je chante…

Le temps d’un après-midi convivial, venez partager un moment musical chaleureux et participatif où chacun peut monter sur scène ou simplement profiter de l’ambiance.

Au piano Stéphane Dumont.

Sur scène des amateurs, toi, moi, nous, vous…

Accès libre et gratuit.

Bar ouvert au public Nourriture et boissons sur place.

Que vous soyez chanteur dans l’âme ou amateur de belles chansons, venez vivre un moment festif et chaleureux dans un cadre élégant et accueillant.

Invitez vos amis.

Partagez l’événement.

Et venez chanter avec nous !

On vous attend nombreux dès 16h pour faire vibrer notre véranda vue sur la mer. .

Hôtel Mercure Le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 19 19

