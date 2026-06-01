Café Chapitre Vendays-Montalivet
Café Chapitre Vendays-Montalivet lundi 22 juin 2026.
Vendays-Montalivet
Café Chapitre
15 Rue de la Mairie Vendays-Montalivet Gironde
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 14:30:00
fin : 2026-06-22
Date(s) :
2026-06-22
L’Office de Tourisme vous informe !
Café Chapitre Le Rendez-vous des Amoureux de la Lecture à Vendays-Montalivet !
Avis aux dévoreurs de romans, aux amateurs de poésie, aux passionnés de bandes dessinées ou aux simples curieux en quête d’inspiration ! Café Chapitre, un moment d’échange privilégié entièrement dédié au plaisir de lire et à la découverte littéraire.
Dans une ambiance chaleureuse, feutrée et totalement décontractée, venez partager un moment de convivialité autour d’une boisson chaude. Pas .
15 Rue de la Mairie Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 73 18 48
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English : Café Chapitre
L’événement Café Chapitre Vendays-Montalivet a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Vendays-Montalivet
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