Show Bike Aquitaine Vendays-Montalivet

Show Bike Aquitaine

Avenue de l’Europe Vendays-Montalivet Gironde

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

2026-06-26

30e anniversaire du Show Bike, une date anniversaire qui s’annonce inoubliable avec concerts internationaux, sexy shows, bar & beach, restauration, stands…

Camping éphémère de l’association à proximité ( ouverture le vendredi à partir de 9h00 ) contact outcastsmcgironde@gmail.com .

Vente des billets sur place dès le vendredi 9h00. .

Avenue de l’Europe Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine outcastsmcgironde@gmail.com

