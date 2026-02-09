Show Bike Aquitaine Vendays-Montalivet
vendredi 26 juin 2026.
Show Bike Aquitaine
Avenue de l’Europe Vendays-Montalivet Gironde
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28
2026-06-26
30e anniversaire du Show Bike, une date anniversaire qui s’annonce inoubliable avec concerts internationaux, sexy shows, bar & beach, restauration, stands…
Camping éphémère de l’association à proximité ( ouverture le vendredi à partir de 9h00 ) contact outcastsmcgironde@gmail.com .
Vente des billets sur place dès le vendredi 9h00. .
Avenue de l’Europe Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine outcastsmcgironde@gmail.com
