Vendays-Montalivet

Les découvertes de Monta Veillée astronomique

62 Avenue de l’Océan Vendays-Montalivet Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 22:00:00

fin : 2026-07-08 00:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Laissez-vous transporter par la magie d’une nuit sous les étoiles avec l’Astronomie Club Médocain.

Une parenthèse suspendue à l’observatoire de l’aérodrome ! Explorez les astres, percez leurs

secrets et voyagez à travers le cosmos lors de cette veillée captivante. Une expérience céleste,

authentique et infiniment Monta !

Visite gratuite et sous réservation directement à l’office de tourisme .

Le 08/07 de 22 h 00 h 30 .

62 Avenue de l’Océan Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 09 30 12 officetourisme@vendays-montalivet.fr

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English : Les découvertes de Monta Veillée astronomique

L’événement Les découvertes de Monta Veillée astronomique Vendays-Montalivet a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vendays-Montalivet