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Les découvertes de Monta Veillée astronomique Vendays-Montalivet

Les découvertes de Monta Veillée astronomique Vendays-Montalivet

Les découvertes de Monta Veillée astronomique Vendays-Montalivet jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : 62 Avenue de l'Océan

Ville : 33930 Vendays-Montalivet

Département : Gironde

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif : Gratuit

Vendays-Montalivet

Les découvertes de Monta Veillée astronomique

62 Avenue de l’Océan Vendays-Montalivet Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 22:00:00
fin : 2026-07-08 00:30:00

Date(s) :
2026-07-08

Laissez-vous transporter par la magie d’une nuit sous les étoiles avec l’Astronomie Club Médocain.
Une parenthèse suspendue à l’observatoire de l’aérodrome ! Explorez les astres, percez leurs
secrets et voyagez à travers le cosmos lors de cette veillée captivante. Une expérience céleste,
authentique et infiniment Monta !
Visite gratuite et sous réservation directement à l’office de tourisme .
Le 08/07 de 22 h 00 h 30   .

62 Avenue de l’Océan Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 09 30 12  officetourisme@vendays-montalivet.fr

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English : Les découvertes de Monta Veillée astronomique

L’événement Les découvertes de Monta Veillée astronomique Vendays-Montalivet a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vendays-Montalivet

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