Créa Bidouilles Vendays-Montalivet
Créa Bidouilles Vendays-Montalivet vendredi 10 juillet 2026.
Vendays-Montalivet
Créa Bidouilles
15 Rue de la Mairie Vendays-Montalivet Gironde
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
L’Office de Tourisme vous informe !
Atelier Coloriage & Création Place aux Petits Artistes à Vendays-Montalivet !
Avis aux créateurs en herbe et aux imaginations débordantes ! Cet été, nous invitons vos enfants à libérer leur fibre artistique lors de notre Atelier Coloriage & Création. Une parenthèse ludique et colorée où les petits comme les grands pourront imaginer, dessiner et fabriquer de leurs propres mains. .
15 Rue de la Mairie Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 73 18 48
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English : Créa Bidouilles
L’événement Créa Bidouilles Vendays-Montalivet a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Vendays-Montalivet
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