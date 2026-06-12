Vendays-Montalivet

Montali’VTT

Luscla Vendays-Montalivet Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 07:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

L’Office de Tourisme vous informe !

Sentiers en Fête journée VTT, rando et marche à Vendays-Montalivet !

Amoureux des grands espaces, passionnés de deux-roues ou fervents adeptes de la marche au grand air, cet événement est fait pour vous ! Notre belle station vous invite à une journée d’évasion totale, à la découverte des plus beaux trésors naturels de notre commune, entre forêt de pins et littoral sauvage.

Inscriptions sur HelloAsso ou sur place dès 7h30. .

Luscla Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 39 00 31

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English : Montali’VTT

L’événement Montali’VTT Vendays-Montalivet a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Vendays-Montalivet