Montali’VTT Vendays-Montalivet
Montali’VTT Vendays-Montalivet dimanche 12 juillet 2026.
Vendays-Montalivet
Montali’VTT
Luscla Vendays-Montalivet Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 07:30:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
L’Office de Tourisme vous informe !
Sentiers en Fête journée VTT, rando et marche à Vendays-Montalivet !
Amoureux des grands espaces, passionnés de deux-roues ou fervents adeptes de la marche au grand air, cet événement est fait pour vous ! Notre belle station vous invite à une journée d’évasion totale, à la découverte des plus beaux trésors naturels de notre commune, entre forêt de pins et littoral sauvage.
Inscriptions sur HelloAsso ou sur place dès 7h30. .
Luscla Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 39 00 31
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Montali’VTT
L’événement Montali’VTT Vendays-Montalivet a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Vendays-Montalivet
À voir aussi à Vendays-Montalivet (Gironde)
- Les découvertes de Monta les secrets de Montalivet les bains Vendays-Montalivet 20 juin 2026
- Show Bike Aquitaine Vendays-Montalivet 26 juin 2026
- Bourse toutes collections et vide-greniers Vendays-Montalivet 4 juillet 2026
- Jurassic Lego Vendays-Montalivet 7 juillet 2026
- Les découvertes de Monta Veillée astronomique Vendays-Montalivet 9 juillet 2026