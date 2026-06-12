Vendays-Montalivet

TOURNOI FIFA

15 Rue de la Mairie Vendays-Montalivet Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15

L’Office de Tourisme de Vendays-Montalivet vous informe

Tournoi FIFA à Vendays-Montalivet Entrez dans la Légende !

Avis à tous les passionnés de ballon rond et de e-sport ! Cet été, la ferveur du football s’empare de Vendays-Montalivet pour un tournoi FIFA exceptionnel. Que vous soyez un joueur du dimanche adepte du beau jeu ou un véritable pro de la tactique sur pelouse virtuelle, venez défendre vos couleurs !

Dans une ambiance survoltée, conviviale et 100 % gaming, affrontez les meilleurs compétiteurs de la station lors de matchs de folie. C’est l’occasion idéale de défier vos amis, de mesurer votre niveau et de partager votre passion dans un cadre unique.

Sur réservation ! .

15 Rue de la Mairie Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 73 18 48

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English : TOURNOI FIFA

L’événement TOURNOI FIFA Vendays-Montalivet a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Vendays-Montalivet