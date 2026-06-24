Grand Tournoi de Bridge Vendays-Montalivet
Grand Tournoi de Bridge Vendays-Montalivet mercredi 15 juillet 2026.
Vendays-Montalivet
Grand Tournoi de Bridge
3 Rue André Goulée Vendays-Montalivet Gironde
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 20:00:00
Date(s) :
2026-07-15
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Préparez vos enchères, affûtez vos stratégies et venez vivre une journée où convivialité et compétition font la paire !
Rendez-vous à la Maison des jeunes à Monta. .
3 Rue André Goulée Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 05 55 91
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English : Grand Tournoi de Bridge
L’événement Grand Tournoi de Bridge Vendays-Montalivet a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vendays-Montalivet
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