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Grand Tournoi de Bridge Vendays-Montalivet

Grand Tournoi de Bridge Vendays-Montalivet

Grand Tournoi de Bridge Vendays-Montalivet mercredi 15 juillet 2026.

Adresse
3 Rue André Goulée
Ville
33930 Vendays-Montalivet
Département
Gironde
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
25 25 Tarif de base plein tarif

Vendays-Montalivet

Grand Tournoi de Bridge

3 Rue André Goulée Vendays-Montalivet Gironde

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 20:00:00

Date(s) :
2026-07-15

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3 Rue André Goulée Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 05 55 91 

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English : Grand Tournoi de Bridge

L’événement Grand Tournoi de Bridge Vendays-Montalivet a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vendays-Montalivet

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