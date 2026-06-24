Vendays-Montalivet

Grand Tournoi de Bridge

3 Rue André Goulée Vendays-Montalivet Gironde

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 20:00:00

Date(s) :

2026-07-15

♠️♥️ Grand Tournoi de Bridge Jouez, Partagez, Gagnez ! ♦️♣️

Préparez vos enchères, affûtez vos stratégies et venez vivre une journée où convivialité et compétition font la paire !

Rendez-vous à la Maison des jeunes à Monta. .

3 Rue André Goulée Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 05 55 91

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English : Grand Tournoi de Bridge

L’événement Grand Tournoi de Bridge Vendays-Montalivet a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vendays-Montalivet